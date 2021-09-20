«Кросс Нации-2021» прошел в Парке Победы в Орле. Фото: Правительство Орловской области

18 сентября, в субботу, Орел присоединился к Всероссийской акции «Кросс Нации – 2021». Десятки спортсменов, любителей и профессионалов, вышли на старт несмотря на дождь и холод.

Соревнования проходили в Парке Победы. Как сообщает Правительство Орловской области забеги проходили на дистанции 600 метров, 1000 метров, 2000 метров и 5000 метров.

- Все призеры соревнований были отмечены медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Победителям в каждой категории вручили кубки, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Правительства.