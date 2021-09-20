При столкновении двух иномарок в Орле пострадал годовалый малыш

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Годовалый малыш пострадал при ДТП в Орле. На улице Емлютина столкнулись две иномарки - "Шевроле" и "Форд".

Подробности автомобильной аварии озвучили в полиции. Вечером в 17 сентября 38-летний мужчина вел легвовушку "Шевроле Круз" по Емлютина со стороны Зареченской в направлении Карачевского шоссе. Возле дома №14 он не совладал с управлением своим транспортом и столкнулся с иномаркой "Форд Фокус", которую вел во встречном направлении 31-летний водитель.

- В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля "Форд", годовалый мальчик, доставлен в медучреждение, после осмотра отпущен, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.