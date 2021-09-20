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Общество20 сентября 2021 10:38

В доме на Картукова в Орле полицейские обнаружили наркопритон

Разместился он прямо в одной из квартир в жилом доме на улице Картукова
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле полицейские обнаружили наркопритон в жилом доме

В Орле полицейские обнаружили наркопритон в жилом доме

Фото: Архив "КП"

На улице Картукова в Орле полицейские обнаружили и пресекли деятельность настоящего наркопритона. Наркопотребители устраивали встречи прямо в одной из квартир жилого дома.

Содержал наркопритон 46-летний хозяин квартиры. Когда оперативники прибыли на место, кроме него здесь находились еще три «гостя».

- В отношении орловца отделом возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.