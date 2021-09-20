В Северном районе Орла в пожаре погиб 35-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

19 сентября, в воскресенье, в Северном районе Орла произошел пожар в жилом доме на улице Матроса Силякова. Огонь вспыхнул в районе четырех часов дня.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, на место прибыли сотрудники 2-ой пожарно-спасательной части города Орла, полиция, медики.

Из-за сильного задымления спасателем пришлось эвакуировать пять жильцов верхних этажей. Как оказалось квартире, где произошел пожар горела кровать.

- В квартире был найден 35-летний мужчина. Его передали врачам Скорой помощи для проведения реанимации. К сожалению, мужчина погиб, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Теперь специалисты устанавливают причина пожары пожара.