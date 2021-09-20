В Орловской области выделено 18 миллионов рублей, чтобы привлечь учителей в села

Коллективы сельских школ в Орловской области пополнили 16 земских учителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В начале нового учебного года 2021/22 в Орловской области на работу в сельских школах вышли еще 16 земских учителей. Каждый из них стал участником программы «Земский учитель» и смог получить «подъемные» - один миллион рублей.

По информации Правительства Орловской области, новые учителя английского и немецкого языков, биологии и географии, математики, истории и обществознания, русского языка и литературы, ОБЖ, физической культуры приехали на работу в 14 школ.

Теперь педагоги трудятся в Мценске, Болховском, Мценском, Орловском, Ливенском, Малоархангельском, Сосковском, Глазуновском, Знаменском, Новодеревеньковском и Корсаковском районах.

Они переехали сюда не только из отдельных районов нашего региона и соседних областей, но и Пермского, Алтайского, Забайкальского края и Карачаево-Черкесской Республики.

- Средний возраст земских учителей составляет 35 лет, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Остаются вакантными еще два места.