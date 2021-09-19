На новой неделе в Орле продолжатся дожди и сохранятся холода

Погода в Орле на 20-24 сентября 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшие в Орловскую область холода и дождливая погода сохранятся на новой неделе. Публикуем подробный прогноз погоды 20-24 сентября по информации Росгидрометцентра.

В понедельник, 20 сентября, ожидается пасмурная погода. Днем воздух прогреется всего до +13 градусов тепла, ночью +7 градуса. В течение дня и в темное время суток ожидаются дожди. Ветер юго-восточный 2 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

Во вторник, 21 сентября, вновь облачно и небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут +11 градусов, ночью +7. Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В среду, 22 сентября, дождь и облачная погода. Днем +11 градусов, ночью +5 градусов. Ветер северный 2 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

В четверг, 23 сентября, вновь небольшой дождь и хмурое небо. Днем уже +11 градусов, ночью +5 градусов. Ветер северный 2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В пятницу, 24 сентября, столбики термометров покажут +12 градусов днем и +3 ночью. Небольшой кратковременный дождь и облачность с прояснениями. Южный ветер 5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.