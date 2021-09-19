В жилых домах Орла отопление начнут подключать досрочно 19 сентября Фото: Архив "КП"

В Орле жилой фонд начнут отапливать уже сегодня, 19 сентября. Ранее городская администрация планировала довести тепло до домов орловцев 21 сентября, но из-за непогоды и холодов принято решение сделать это досрочно. Соответствующее распоряжение дал мэр Юрий Парахин.

По сообщениям пресс-службы администрации Орла, предстоит запустить отопление в 1 905 многоквартирных домах. После того, как ресурсопоставляющие предприятия начнут подачу теплоносителя, за дело должны взяться управляющие компании.

- Ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-22-12, - напоминает пресс-служба администрации Орла.