В Ливнах в ДТП пострадали водитель и два пассажира. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

18 сентября, в субботу, в городе Ливны произошло ДТП с тремя пострадавшими. При повороте не смогли разъехаться два автомобиля «ВАЗ».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, инцидент случился в 10:45 на улице Пушкина. 38-летний водитель «ВАЗ 2112» направлялся в сторону улицы Орджоникидзе. При этом при повороте он не уступил дорогу другому водителю.

В момент, когда «ВАЗ 2112» начал поворот, со встречного направления двигался «ВАЗ 2115». С ним и столкнулся водитель первой легковушки.

- В результате ДТП 37-летний водитель «ВАЗ 2115» получил телесные повреждения. Также травмы получила его 36-летняя пассажирка. Она отпущена домой. Еще один пассажир, 21-летний мужчина, с полученными телесными повреждениями, госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ливенский».