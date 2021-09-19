Самая маленькая плотность населения в Орловской области оказался в Знаменском районе Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области названы самые малочисленные из 24 районов. Среди них Знаменский, Корсаковский, Шаблыкинский, Глазуновский, Сверловский, Краснозоренский, Новодеревеньковский, Покровский и Новосильский. В каждом из них плотность населения составляет менее 10 человек на один квадратный километр.

Как сообщили «Комсомолке» в ответ на официальный запрос в Орелстате, самая низкая плотность населения наблюдается в Знаменском районе - 5,4 человека на один квадратный километр.

При этом, по данным официального сайта районной администрации, в Знаменском районе насчитывается 94 населенных пункта, а общая протяженность территории составляет 817,1 квадратный километр. По численности населения район занимает 23 место из 24, по общей площади территорий – 16-е.

Отметим, в Орловской области по данным на 1 января 2021 года проживает 724 686 человек, причем из них 42% (303,7 тысяч человек) проживает в Орле.

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