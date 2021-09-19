В Орловской области за два дня голосования на выборы пришли 31,53% избирателей

Единый день выборов в Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области прошли первые дня голосования по выбору депутатов Госдумы, облсовета и органов местного самоуправления муниципальных образований. По сумме за 17 и 18 сентября явка избирателей составила 31,53%.

Как сообщает региональный Избирком, по данным на 20:00 часов 18 сентября на избирательных участках побывали 190678 человек. Одним из самых активных оказалась жители Колпнянского района. Здесь успели проголосовать уже 7470 человек или 67.80% от общего числа избирателей.

Также высокие показатели по явке в Знаменском районе (63.95%) и Мценском районе (59.74%).

В Орле картина по явке следующая: Заводской район - 21.36%, Советский район - 24.70%, Железнодорожный - 23.00% и Северный - 19.18%.

Напомним, сегодня 19 сентября заключительный день голосования. В нашем регионе продолжают работу 703 избирательных участка, в том числе в местах временного пребывания людей.