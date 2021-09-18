В жилых домах в Орле отопление включат с 21 сентября Фото: Архив "КП"

В Орле жилой фонд начнут отапливать с 21 сентября. Работы по подключению будут проходить поэтапно. Об этом сообщает администрация города.

Отметим, для учреждений социальной сферы отопительный сезон начался с 15 сентября. В настоящее время отопление заработало в 73 детских садах из 77, в 43 школах из 47, в 29 учреждения здравоохранения из 31 и 9 учреждениях допобразования из 15.

- Ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-22-12, - напоминает пресс-служба администрации Орла.