На орловца возбудили дело за должность номинального директора

На орловца возбудили уголовное дело за должность номинального директора Фото: Архив "КП"

В Орле на 30-летнего мужчину завели уголовное дело за номинальное директорство. Сейчас он проходит подозреваемым по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Об этом сообщает региональный Следком.

По версии следствия, в ноябре 2019 года орловец согласился на предложение своего знакомого и отправился в налоговую службу для оформления документов на регистрацию фирмы ООО «Вавилон». Он выступил в роли учредителя и директора организации, предоставил свои паспортные данные.

- На основании поступивших документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Вавилон», сведения о котором были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом подозреваемый никогда не осуществлял в данной организации административно-хозяйственные функции и обществом не управлял, то есть фактически являлся подставным лицом, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

Теперь по уголовному делу проводятся следственные действия и ведется сбор доказательств.