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Общество18 сентября 2021 10:51

В Орловской области в первый день голосования на выборы пришли 18,87% избирателей

На избирательных участках побывал 114 971 человек
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В первый день голосования на выборы пришли 18,87% избирателей

В первый день голосования на выборы пришли 18,87% избирателей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжаются выборы депутатов Госдумы, облсовета и органов местного самоуправления муниципальных образований. По данным на первый день голосования, 17 сентября, явка избирателей составила 18,87%.

На избирательных участках побывал 114 971 человек. Об этом сообщает Избирательная комиссия Орловской области.

Выборы продолжатся 18 и 19 сентября. Напомним, в нашем регионе работают 703 избирательных участков, в том числе в местах временного пребывания людей.

Свой выбор уже успели сделать губернатор Андрей Клычков и его супруга Валерия, а также мэр Орла Юрий Парахин.