Сорок лет оказалось самой большой разницей между молодоженами в Орловской области

Возраст браку не помеха Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области большинство юношей и девушек вступают в брак со сверстниками в возрасте от 20 до 24 лет. Однако есть и редкие случаи с большой разницей.

Как рассказали по запросу «Комсомолки» в Орелстате, в 2020 году был зарегистрирован брак, где супруга младше мужа на сорок лет. Мужчине при этом уже было за 60 лет, а девушка входила в возрастную категории 20-24 года.

Еще одна пара решила расписаться, имея разницу в возрасте около 35 лет. Здесь новоиспеченный супруг также 60+, а его избраннице 25-29 лет.

Другим молодоженам ни по чем оказалась 30-летняя разница: невесте 30-34 года, а жениху 60+.

Однако есть в Орловской области и такие пары, где невесты существенно старше своих женихов. Самый большая разница составила около 25 лет. Невесте на момент свадьбы было 45-49 лет, а жениху 20-24.

Еще трое мужчин взяли в жены дам, старше себя на 20 лет.

Однако все же по статистике самый популярный возраст для вступления в брак со сверстниками у орловцев 20-24 года. В этом возрасте между ними было заключено 434 брака за прошлый год. На втором месте – 25-29 лет (364 брака), а на третьем 30-34 года (242 брака).

При этом если рассматривать заключенные браки в целом, то больше всего в 2020-м вышло замуж девушек в возрасте 20-24 года (990 браков), а мужчины чаще женились в возрасте 25-29 лет (956 браков).

Всего в 2020 году был заключен 3321 брак.