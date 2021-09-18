В Орловской области все больше женщин рожают после 30 лет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области все больше женщин рожают в возрасте 30+. Как сообщили на запрос «Комсомолки» в Орелстате, самое большое количество малышей в 2020 году родили именно женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

В этой возрастной категории в минувшем году появилось на свет 1744 малыша. На втором месте оказались мамочки в возрасте от 25 до 29 лет. Они родили 1733 ребенка.

На третьем месте роженицы в возрасте 35-39 лет, ставшие мамами 877 малышей. А вот после сорока на появление в семье ребенка решаются уже немногие. Женщины от 40 до 44 лет родили в 2020 году 159 детей, в возрасте 45-49 лет – 10.

Что же касается несовершеннолетних мам, то в минувшем году двое детей появились у рожениц в возрасте 14 лет и младше. У пятнадцатилетних-семнадцатилетних мам - 58 малышей.

После наступления совершеннолетия количество родов начинает расти. Так, у мам 18-19 лет за минувший год на свет появились 144 ребенка.

Всего же за прошлый год в Орловской области родилось 5755 детей.