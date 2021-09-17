В Орловской области проголосовали 12,87% избирателей

В Орловской области проходят выборы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области по данным на 15.00 17 сентября проголосвали 12,87% избирателей. Такие данные приводит Облизбирком.

Свой выбор к середине первого дня голосования сделали 45 064 орловца. В регионе открыто 703 участка, из них 145 в самом городе Орле. Жители региона выбирают депутатов Государственной думы, областного парламента, а также голосую на выборах местного самоуправления.

Избирательная комиссия не сообщает о каких-либо нарушениях и происшествиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свой выбор сделали губернатор Андрей Клычков и его супруга Валерия. Они проголосовали на избирательном участке №125 во Дворце пионеров...(далее)