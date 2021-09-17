В Орле завели уголовное дело на псевдо-директора коммерческой фирмы

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В Орле завели уголовное дело на номинального директора ООО "Вавилон". Мужчина зарегистрировал на себя юридическое лицо, но по факту являлся подставным руководителем.

Подробности озвучили в региональном следкоме. По версии следствия, орловец в 2019 году зарегистрировал как учредитель на свое имя юридическое лицо. Как выяснилось в дальнейшем, сделал он это по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение. При этом выполнять функции директора мужчина не собирался. Тем не менее фирма ООО "Вавилон" была внесена в реестр юридических лиц.

- Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, - сообщает следственный комитет.