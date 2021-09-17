Губернатор Орловской области встретился с призером Паралимпиады Юрием Ноздруновым

Андрей Клычков встретился с Юрием Ноздруновым. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

17 сентября в администрации Орловской области состоялась встречу губернатора Андрея Клычкова и бронзового призера Паралимпиады в Токио Юрием Ноздруновым. Спортсмен стал первым в истории орловского спорта, что завоевал медаль на соревнованиях такого уровня.

Как сообщает пресс-служба региональное Правительство, губернатор поручил увеличить денежное вознаграждение для спортсменов, показавшие высокие результаты на международных соревнованиях. Так, Юрий Ноздрунов получил за бронзовую медаль один миллион рублей, а тренер Дмитрий Боев – 500 тысяч рублей.

Напомним, Юрий Ноздрунов - заслуженный мастер спорта Российской Федерации, профессионально занимается настольным теннисом). Он неоднократный призер Чемпионатов мира и Европы, а также многократный чемпион России.