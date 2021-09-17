Двое орловцев попались на краже декоративных фигурок журавлей Фото: Архив "КП"

Жительница деревни Малаховка Ливенского района осталась без четырех декоративных фигурок журавлей, стоявших во дворе ее дома. На скульптуры позарились случайные прохожие, прихватившие их с собой во время прогулки.

Не найдя журавлей в своем дворе, женщина обратилась в полицию. По ее словам, более фигурки стоили три тысячи рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли причастных к краже. Им оказались 23-летняя девушка и 19-летний юноша.

- В беседе с сотрудниками полиции они признались в причастности к совершению тайного хищения чужого имущества. У них обнаружили и изъяли принадлежащие потерпевшей декоративные изделия, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь девушка и юноша оказались под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.