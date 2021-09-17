Орловская область получила 4500 доз вакцины «Спутник Лайт»

17 сентября в Орловскую область прибыла новая партия вакцины от коронавируса. 4500 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» готовят к распределению по медицинским организациям.

О новой поставке сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в соцсетях.

Отметим, по данным тепловой карты Орловской области на 15 сентября 2021 года, вакцинировано 37,99% от взрослого населения без учета переболевших.

Самый низкий показатель вакцинации в Ливенском районе (22,36%), Урицком районе (26,27%), Новосильском районе (28,03%) и Мценском районе (29,47%).