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Здоровье17 сентября 2021 11:35

В Орловской области от ковид скончались уже 977 человек

В регионе вновь растет заболеваемость
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области

Коронавирус в Орловской области

В Орловской области от коронавируса скончались еще три человека. Об этом 17 сентября 2021 года сообщает федеральный оперштаб. Число умерших в период пандемии достигло 977 человек.

При этом в регионе вновь растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано уже 90 случаев заражения. Таким образом, за весь период пандемии заболели уже 44 613 жителей Орловской области.

Победить заболевание смогли 41 678 человек. Накануне из стационаров и амбулаторного лечения выписались 98 орловцев.