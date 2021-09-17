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Общество17 сентября 2021 10:55

В Орловской области перезахоронили еще 128 бойцов Красной Армии

Церемония состоялась на Мемориале погибшим воинов в Муравльском сельском поселении
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области перезахоронили еще 128 бойцов Красной Армии. Фото: районная газета «Сельские зори»

В Орловской области перезахоронили еще 128 бойцов Красной Армии. Фото: районная газета «Сельские зори»

15 сентября в Орловской области продолжается перезахоронение советских воинов, поднятых во время «Вахты памяти». Церемония перезахоронения 128 бойцов состоялась с воинскими почестями на Мемориале погибшим воинов в Муравльском сельском поселении в Троснянском районе.

Найденные солдаты 280-я стрелковой дивизии погибли во время боев Великой Отечественной войны в июле 1943 года. Их останки подняли бойцы поискового отряда «Орловский рубеж» и «Авангард» (Москва).

- Пять имен погибших воинов поисковикам удалось установить, еще восемь устанавливаются по найденным медальонам, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.