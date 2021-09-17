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Здоровье17 сентября 2021 10:33

В Орле мобильная вакцинация от ковид пройдет 17 сентября в трех районах

Прививочные кабинеты будут работать без предварительной записи
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле продолжают работать мобильные пункты вакцинации от коронавирус. 17 сентября прививочные кабинеты будут работать в трех районах города - Советском, Железнодорожном и Заводском.

Пройти вакцинацию можно будет без предварительной записи в порядке живой очереди. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, с 9 до 15 часов прививки от ковид будут делать на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина.

С 12 до 19 часов мобильный ФАП разместится около торгового центра «Европа» на Московской и на первом этаже ТМК «Гринн» на Кромском шоссе.