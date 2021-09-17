На Плещеевской улице Орла сгорел расселенный двухэтажный дом. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

17 сентября в Советском районе Орла произошел пожар в расселенном двухэтажном доме. Огонь охватил здание на Плещеевской улице в районе трех часов дня.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, следы горения были обнаружены на обоих этажах. На место выехали сотрудники полиции, трех пожарно-спасательных частей, электросетей и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

- В результате пожара дом выгорел на 100 кв.м., частично обрушилась кровля. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - рассказали «КП» пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.