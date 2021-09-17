В Ливнах открылся обновленный парк Машиностроителей

Парк Машиностроителей в Ливнах. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области.

16 сентября в Ливнах открыли обновленный парк Машиностроителей. Крупнейшую общественную территорию райцентра благоустраивали в течении нескольких месяцев за счет средств федерального бюджета.

Еще год назад Ливны победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды и получили 70 миллионов рублей на его реализацию.

Парк Машиностроителей в Ливнах. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области.

Теперь в парке появился фонтан, детская площадка, мини-стадион, пешеходные магистрали, дорожки для занятий спортом, площадка для скейтбординга и воркаута. Но это только первый этап благоустройства, второй запланирован уже на 2022 год.

Парк Машиностроителей в Ливнах. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области.

- Предстоит отремонтировать входную группу, оборудовать хозяйственно-административный блок, читальный и шахматный павильоны, а также обустроить сцену со зрительской площадкой, беседку для молодоженов и пешеходные дорожки, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.