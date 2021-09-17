В Орловской области на 703 участках стартовал первый день голосования Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

17 сентября в Орловской области стартовал первый день голосования. В течение ближайших трех дней жителям региона предстоит определиться с именами депутатов и партиями, которые пополнят ряды депутатов Орловского облсовета и Госдумы.

Накануне, 16 сентября, председатель регионального избиркома Лилия Пиняева сообщила о полной готовности избирательных участков к Единому дню голосования. В этом году их будет 703, в том числе в Орле – 145. Девять избирательных участков организовали в больницах облцентра, в Ливнах и Мценска, один в местах содержания под стражей.

- Кроме выборов депутатов облсовета нового созыва и в Госдуму в Орловской области в Единый день голосования выберут главу Отрадинского сельского поселения Мценского района и 226 выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Орловской области.