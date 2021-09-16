В Орловской области пойдут затяжные дожди

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Затяжные дожди пойдут в Орловской области. По прогнозам синоптиков, мокрая погода утвердится в регионе с 17 сентября, температура воздуха, при этом, продолжит понижаться.

Как передает Росгидрометцентр, в пятницу 17 числа в Орловской области пасмурно, пойдет дождь. В ночное время столбики термометров покажут всего +2 градуса, днем до +14. Ветер с востока, скорость 1 м/с, атмосферное давление на уровне 746 мм рт.ст.

Дождливая и холодная погода сохранится и в грядущие выходные. В субботу и воскресенье 18-19 сентября на термометрах всего +4...+5 ночью и +10...+11 днем. Небо затянуто тучами, сильный ветер и дожди. Предварительный же прогноз погоды говорит о том, что осадки накроют Орловскую область на ближайшую неделю.