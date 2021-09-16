Суд на 2 года отправил орловца в колонию за пьяную езду и нападение на полицейских

На два года за решетку отправится водитель, в пьяном виде напавший на полицейских. Фото: Архив "КП"

Жителю Орловской области суд назначил наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы за пьяное вождение, ДТП с полицейской машиной и нападение на сотрудников ОВД. Расследование уголовного дела завершил региональный следком.

Сам инцидент произошел в Глазуновском районе в марте 2021. Тогда в полицейский автомобиль врезался 32-летний пьяный водитель. Как оказалось, раньше он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. Полицейский пытался разобраться в случившемся, но лихач повалил его на дорогу. Когда же мужчину попытались усадить в служебную машину, тот кулаком ударил другого сотрудника полиции в нос. Дебошира все же удалось утихомирить. Теперь его ждет наказание, установленное судом.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 1 месяц, с лишением права управления транспортным средством на 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.