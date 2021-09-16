В Орле «Приора» сбила на переходе женщину с четырехлетней девочкой

15 сентября в Советском районе Орла произошла авария с участием двух пешеходов. 33-летняя женщина с четырехлетней девочкой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и их задела «Приора».

ДТП случилось в районе дома № 47 «А» по улице Максима Горького в 17.10 часов вечера. 29-летний водитель отечественного авто ехал в сторону Красноармейской улицы и не успел избежать столкновения.

- В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых шесть с пострадавшими. Девять человек получили травмы, один погиб.