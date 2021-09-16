Правительство РФ выделило Орловщине деньги на театры и библиотеки

Орловская область получит деньги на библиотеки и театры Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область получит от федерального центра 16,6 миллиона рублей для театров и библиотек. Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства РФ, распоряжение подписано 6 сентября 2021.

Из указанной суммы 7,8 миллионов рублей вложат в покупку нового оборудования для театра "Свободное пространство" и Орловского театра кукол.

Остальные деньги отдадут библиотекам: за 3,8 миллиона купят новые книги, а 5 миллионов направят на создание модельной библиотеки в селе Тельчье Мценского района.

Всего регионам России выделен 1,9 миллиарда рублей на обновление библиотек и покупку оборудования для детских и юношеских театров.