Мэра Орла попросили сделать поликлинику в Зареченском микрорайоне. Фото: пресс-служба администрация города

15 сентября в Зареченском микрорайоне Орла состоялась встреча жителей с мэром Юрием Парахиным. Помимо насущных проблем с транспортом, остановками и дорогами. на общественное обсуждение вынесли вопрос с поликлиникой.

Как отметили жители микрорайона, им непросто добираться до поликлиники Заводского района, где и без того большая посещаемость.

- Вопрос действительно актуальный и требует решения. Хотя бы амбулатория, но она здесь необходима, - признал мэр Орла Юрий Парахин.

Глава городской администрации пообещал передать просьбу жителей Зареченского микрорайона в Департамент здравоохранения Орловской области.