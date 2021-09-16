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Общество16 сентября 2021 15:45

Аварийные службы Орла готовы к зиме

Состоялся смотр готовности сил и средств к холодному сезону
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Аварийны и коммунальные службы города готовятся к зиме

Аварийны и коммунальные службы города готовятся к зиме

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Аварийные службы Орла подготовились к зиме. 16 сентября состоялся смотр готовности сил и средств к холодному сезону.

О тренировке рассказала пресс-служба городской администрации. Участие в ней приняли организации, которые вовлечены в устранение ЧП и аварий, в случае если такие произойдут. Первую помощь в случае зимних происшествий окажут 8 организаций: 53 человека и 18 единиц техники, а в экстренных случаях эти цифры возрастают до 350 и 130 соответственно.

Уровень аварийных формирований оценили на 100%.