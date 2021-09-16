Под Орлом погиб водитель, обгонявший трактор и врезавшийся в «Камаз». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

15 сентября в Ливенском районе произошла смертельная авария. Молодой водитель «ВАЗа» погиб, обгоняя трактор по обочине. Трагедия случилась в четыре часа дня.

22-летний автомобилист ехал по автодороге «Орел-Тамов-Крутое-Ливны» со стороны села Крутое. В какой-то момент он решил обогнать Беларус-82, но не рассчитал и потерял управление. Легковушка вылетела на встречную полосу, когда по ней ехал «Камаз».

Под Орлом погиб водитель, обгонявший трактор и врезавшийся в «Камаз». Фото: МЧС России по Орловской области

«ВАЗ» на скорости врезался в большегруз. На место аварии прибыли сотрудники МЧС, медики, полиция, однако спасти молодого человека не удалось.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз-21104» от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.