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Общество16 сентября 2021 14:56

Орловца взяли под стражу за распространение синтетических наркотиков

28-летнего жителя облцентра завели уголовное дело с несколькими эпизодами
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловца взяли под стражу за распространение синтетических наркотиков

Орловца взяли под стражу за распространение синтетических наркотиков

Фото: Архив "КП"

В Орле задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. 28-летний житель облцентра попался с девятью полимерными свертками в Советском районе. Затем полицейские обнаружили во время обыска еще несколько свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что в свертках находился синтетический наркотик, производное N-метилэфедрона. Однако на этом не все. Молодой мужчина успел сбыть через закладку 0.37 граммов наркотика. В итоге на него возбудили сразу несколько уголовных дел.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 3 статьи 228 УК РФ. В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.