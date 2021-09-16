Орловца взяли под стражу за распространение синтетических наркотиков Фото: Архив "КП"

В Орле задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. 28-летний житель облцентра попался с девятью полимерными свертками в Советском районе. Затем полицейские обнаружили во время обыска еще несколько свертков с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что в свертках находился синтетический наркотик, производное N-метилэфедрона. Однако на этом не все. Молодой мужчина успел сбыть через закладку 0.37 граммов наркотика. В итоге на него возбудили сразу несколько уголовных дел.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по 3 статьи 228 УК РФ. В настоящее время по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.