Под Мценском перезахоронили 82 советских солдат, погибших в 1942 году. Фото: районная газета «Мценский край»

13 сентября в деревне Верхняя Зароща Мценского района перезахоронили 82 советских солдат, погибших в боях Великой Отечественной войны в 1942 году. Все они служили в 287-й стрелковой дивизии и были найдены на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения во время «Вахты памяти».

По информации Орловской митрополии, по запискам из солдатских медальонов были установлены имена 17 бойцов. Родственников одного из них удалось найти. На церемонию перезахоронению приехала родная племянница павшего бойца Петра Ивановича Овечкина. Уроженец города Ефремов Тульской области погиб, когда ему было всего 18 лет.

- Сообщение о том, что разыскиваются близкие павшего красноармейца Людмила Киселева нашла в интернете. На торжественной церемонии перезахоронения ей была передана записка из солдатского медальона, по которой Петра Овечкина удалось идентифицировать, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.