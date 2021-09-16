Сергей Поляков возглавил Управление муниципального имущества и землепользования Орла

В Администрации Орла произошли кадровые перемены. Управление муниципального имущества и землепользования возглавил 51-летний Сергей Поляков.

Ранее, с 2009 года, он занимал должность замначальника управления. Начинал же трудовой путь с должности специалиста Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Орловской области.

По образованию Сергей Поляков инженер-электромеханик. Закончил Тульский государственный технический университет по специальности «Системы управления ракетно-космическими объектами и комплексами летательных аппаратов».

- Распоряжение о назначении Сергей Поляков на должность начальника Управления муниципального имущества и землепользования Орла накануне подписал мэр Юрий Парахин, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города.