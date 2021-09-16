От коронавируса в Орловской области скончались еще 4 человека

Коронавирус в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области от коронавируса умерли еще четыре человека. Об этом 16 сентября сообщил федеральный оперштаб. Таким образом, число смертей, вызванных заболеванием, достигло уже 974.

При этом заболеваемость вновь начинает увеличиваться. За сутки зафиксировано 87 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии было инфицировано 44 523 человека, из них 41 580 смогли вылечиться и вернуться к привычной жизни.

Накануне из больниц выписались еще 93 орловца. Впервые за несколько дней число выздоровевших превысило число заболевших.