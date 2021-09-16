Андрей Клычков об убийстве Вики Гнедовой: "По мне, так надо бы возвращать смертную казнь"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил за возвращение смертной казни. В прямом эфире социальных сетей 15 сентября он прокомментировал убийство девятилетней Вики Гнедовой, тело которой было обнаружено в подвале жилого дома.

- Ужас в том, что девочка погибла. И сейчас надо сделать так, чтобы эти люди, кто в этом виноват, понесли заслуженное наказание. Я если честно, к таким людям, кто совершает такие преступления, отношусь очень нетерпимо. И по мне так надо бы возвращать и смертную казнь в том числе. И нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас все это отменили. Не буду вдаваться в эти подробности, но жизни, детские особенно, – самое ценное, что вообще может быть, - сказал Андрей Клычков.

Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за проведенную работу.

Виктория Гнедова пропала 18 июня в селе Казарь Залегощенского района. Тысячи человек искали девочку почти три месяца, но оказалось, что она была убита в день своего исчезновения. Тело школьницы 15 сентября обнаружили захороненным в подвале двухэтажного дома, в котором проживала ее семья. По подозрению в убийстве задержан 61-летний сосед семьи Гнедовых.