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Происшествия16 сентября 2021 10:28

Новый знакомый попросил у орловца телефон позвонить, а сам перевел себе деньги с его счета

Ранее судимый мужчина задержан по подозрению в краже
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловец попросил у нового знакомого позвонить и украл деньги с его счета

Орловец попросил у нового знакомого позвонить и украл деньги с его счета

Фото: Ольга СУПОНЕВА

У жителя Орла украл деньги со счета его новый знакомый. Он попросил у горожанина мобильник, чтобы позвонить, а сам перевел себе средства с чужой карты.

В полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Он рассказал, что проводил время в питейном заведении, где завел знакомство. Новому товарищу нужно было позвонить и орловец, ну чуя подвоха, одолжил свой телефон. Как в дальнейшем выяснили оперативники, мужчина вышел с ним на улицу и через смс-команду перевел себе 9 тысяч рублей, а затем вернул мобильный владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ: кража, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как оказалось, 39-летний подозреваемый уже имеет судимость. А теперь ему светит еще одна. Суда он будет дожидаться под стражей.