Работников орловского транспорта, общепита и промышленности будут тестировать на ковид

В Орловской области работников транспорта, общепита и промышленных предприятий будут тестировать на коронавирус. Об этом 15 сентября на заседании штаба по борьбе с ковидом сообщила Ирина Фролова, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора.

Решение принято по той причине, что в Орловской области снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю из всех заболевших ковидом орловцев (среди работающего населения) большинство - сотрудники промышленных предприятий.

В ближайшее время будет разработан график, по которому у работающих орловцев отберут пробы на ковид. Исследование будет проходить в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.