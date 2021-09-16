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Общество16 сентября 2021 9:55

Работников орловского транспорта, общепита и промышленности будут тестировать на ковид

Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В Орловской области работников транспорта, общепита и промышленных предприятий будут тестировать на коронавирус. Об этом 15 сентября на заседании штаба по борьбе с ковидом сообщила Ирина Фролова, заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора.

Решение принято по той причине, что в Орловской области снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю из всех заболевших ковидом орловцев (среди работающего населения) большинство - сотрудники промышленных предприятий.

В ближайшее время будет разработан график, по которому у работающих орловцев отберут пробы на ковид. Исследование будет проходить в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.