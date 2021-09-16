Современную модельную библиотеку откроют к 10 октября во Мценске

Открытие библиотеки запланировано к 10 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В городе Мценске Орловской области откроется современная модельная библиотека. Открытие запланировано к 10 октября.

Об этом рассказал глава Мценска Андрей Беляев. Новое учреждение культуры создали на базе Центральной городской библиотеки имени Новикова, в реализацию проекта вложили 10 миллионов рублей. Читателям будет доступна современное мультимедийное оборудование, компьютеры и интерактив, предусмотрено и музыкальное оборудование. Кроме того, процесс регистрации читателей и выдача книг автоматизированы.

Для будущих гостей библиотеки обновлен книжный фонд: закуплена не только художественная литература, но и энциклопедии, словари, яркие издания для самых маленьких читателей.

Обновлена библиотека в рамках национального проекта "Культура".

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