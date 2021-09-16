Отопительный сезон начался в Орле

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В Орле начался отопительный сезон. С 15 сентября тепло стало поступать в социальные учреждения, на очереди жилые дома.

Мэр Юрий Парахин подписал указа о начале отопительного периода, сообщает пресс-служба горадминистрации. С 15 числа к системам централизованного отопления подключили школы, детсады, больницы, культурные учреждения.

- Многоквартирные дома начнут отапливаться, когда среднесуточная температура воздуха установится в пределах +8 градусов по Цельсию. Этот режим, согласно нормам СанПиН, должен удерживаться на протяжении пяти дней, - рассказали в мэрии.