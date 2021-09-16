В Орле Росгвардия с собаками проверила избирательные участки

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

В Орловской области безопасность избирательных участков проверила Росгвардия. С собаками, натасканными на поиск взрывчатки, силовики обследовали места, где будет идти голосование.

Избирательные участки проверили на антитеррористическую защищенность: росгвардейцы проверили исправность сигнализации, тревожных кнопок, наличие металлодетекторов, охраны. Всего обследовано больше 470 локаций, в которых будет идти голосование. Кроме того, проверили и владельцев оружия.

- Сотрудники лицензионно-разрешительной работы проверили 1390 владельцев оружия, которые живут в 500 метровой зоне от избирательного участка. По результатам контрольных мероприятий было выявлено 42 нарушения, изъято 7 единиц оружия. По каждому правонарушению составлен административный протокол, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.