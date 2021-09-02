В Орле провели мониторинг потока общественного транспорта Фото: Архив "КП"

1 сентября в Орле провели мониторинг потока общественного транспорта. С началом осени потребность в нее выросла еще больше: горожане вернулись из отпусков, школьники и студенты вышли на учебу. Однако по информации городской администрации, ситуация с транспорта сейчас в порядке.

Согласно озвученным данным, накануне выпуск по электротранспорту составил 100% (12 трамваев и 25 троллейбусов), а автобусов 92,2% (в рейс вышли 287 из 311 машин).

- Конечно, мы стремимся к 100%, но всегда вмешиваются объективные обстоятельства. Например, перед выходом в рейс фиксируется поломка терминала для оплаты проезда, и тогда автобус ждет в автопарке. Иногда ломаются и сами автобусы. Водители болеют, уходят в отпуск. Это обычный процесс, - пояснил Вадим Ничипоров, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Если вы не дождались свой автобус или вам пришлось долго ждать на остановке, следует сообщить об этом на телефон оперативной связи администрации Орла: +7 910 202 57 00 по «Вотсапп», «Телеграм», «Вайбер» или СМС.

Также можно позвонить по телефону (4862) 43-36-02 (отдел организации транспортного обслуживания населения).