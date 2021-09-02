В Орле под охрану взяли территорию Дома смотрителя тюремного замка Фото: Архив "КП"

В Орле под охрану взяли территорию «Дома смотрителя Орловского тюремного замка». Объекта культурного наследия регионального значения был построен в 1909 году на территории современного городского парка.

Долгие годы в Доме смотрителя на улице Максима Горького, 38 располагался психоневрологический диспансер, но затем в начале 2000-х его снесли. Сейчас на месте старинного здания находится пустырь и аттракционы.

В 2018 году сотрудники Института Археологии РАН проводили здесь археологические раскопки и обнаружили немало исторических находок и часть фундамента дома смотрителя.

30 августа 2021 года губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия. Теперь здесь запрещается строительство объектов капитального строительства, размещение рекламных конструкций, прокладка наземных и воздушных инженерных сетей и изменение высотных отметок рельефа.