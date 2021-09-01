В Орловской области возбуждено дело о расстреле нацистами мирного населения

Возбуждено уголовное дело о расстрелах нацистами мирного населения

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело после проверки рассекреченных документов УФСБ о преступлениях нацистов в годы войны. Ведомство установило, что в 1942 году карательный отряд «Украинская компания» убивал женщин, детей и стариков в Знаменском районе.

- Обнаружены и изъяты двадцать восемь человеческих скелетов с повреждениями костных останков, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на причинение потерпевшим насильственной смерти общеопасным способом. В настоящее время продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как гласят рассекреченные архивы, командовал карательным отрядом, в который вошли и бывшие советские офицеры, Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. Красноармейцы-предатели руководили расстрелами мирных жителей в нескольких населенных пунктах.

Всего за годы оккупации фашистами Орловщины было убито больше 80 тысяч человек из числа мирного населения. Больше 200 человек нацисты угнали на каторгу в Германию.