Под Ливнами подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 30 августа, в Ливенском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. 14-летний мальчик сел за руль и не справился с управлением.

Авария случилась в 14:35 дня грунтовой дороге между селами Сергеевское и Троицкое. Подросток, не имеющий водительских прав, врезался в автомобиль «Лада Гранта».

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Под Ливнами подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых шесть с пострадавшими. Травмы получили восемь человек.