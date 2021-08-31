Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 17:13

Под Ливнами подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой»

14-летний мальчик сел за руль и не справился с управлением
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Ливнами подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Под Ливнами подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В понедельник, 30 августа, в Ливенском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. 14-летний мальчик сел за руль и не справился с управлением.

Авария случилась в 14:35 дня грунтовой дороге между селами Сергеевское и Троицкое. Подросток, не имеющий водительских прав, врезался в автомобиль «Лада Гранта».

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Под Ливнами подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Под Ливнами подросток на мотоцикле столкнулся с «Ладой». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых шесть с пострадавшими. Травмы получили восемь человек.