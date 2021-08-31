На завтраки для орловских школьников выделили почти 324 миллиона рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В новом учебном году в Орловской области в ряде муниципальных образований продолжит действовать адресное питание школьников. Так, горячее питание в Орле, Мценске, Ливнах и Орловском районе будут получать только ученики начальных классов и учащиеся 5-11 классов, относящиеся к категориям социально незащищенного населения.

В этих муниципалитетах на бесплатное горячее питание имеют право дети с ОВЗ, дети, потерявшие кормильца и из семей в трудной жизненной ситуации. Во всех других районах горячее питание предусмотрено для всех школьников с 1 по 11 класс.

- На организацию горячего питания в школах в 2021 году выделяется 323,7 млн рублей на завтраки, а также для второго приема пищи предусмотрено дополнительное муниципальное финансирование, - пояснила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова на онлайн-брифинге с журналистами 31 августа.

Напомним, в этом учебном году в орловских школах будут обучаться более 77 тысяч учеников.