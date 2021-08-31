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Общество31 августа 2021 16:06

Ремонт Октябрьской улицы Орла планируют завершить до середины сентября

Подрядчику, задержавшему срок сдачи на месяц, продолжают начислять штрафы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Ремонт Октябрьской улицы Орла планируют завершить до середины сентября

Ремонт Октябрьской улицы Орла планируют завершить до середины сентября

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Советском районе Орла продолжается многострадальный ремонт Октябрьской улицы. Сегодня, 31 августа, исполнился ровно месяц с тех пор, как объект должен был быть сдан. Однако этого не произошло.

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, ремонт участка дороги от Болховского шоссе до улицы Пионерской и от улицы Полесской до ландшафтного парка «Дворянское гнездо» ведет подрядная организация ООО «Газ Ресурс». Стоимость контракта - более 100 миллионов рублей.

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фирма зашла на объект еще в апреле 2021 года и должна была завершить работы к 31 июля. Охватила она сразу и проезжую часть, и тротуары. Правда, вскоре новый асфальт пришлось перекладывать, а тротуары и бордюры до сих пор не везде уложены.

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как сообщили «КП-Орел» в пресс-службе администрации города, с 31 июля подрядчику начисляются штрафы. Завершить же затянувшийся ремонт ориентировочно должны до середины сентября.

- Ремонт покрытия завершен, тротуары на подходе, еще уборка и планировка территории отнимет время. Ориентировочный срок завершения работ — до середины сентября, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Ремонт дороги и тротуаров на Октябрьской в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО