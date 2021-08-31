В Орловской области тысячами печатают бюллетени

Фото: Избирком Орловской области

Орловская область продолжает готовиться к сентябрьским выборам депутатов Госдумы. В типографии сейчас полным ходом идет печать бюллетеней.

Печатают их в "Труде", всего нужно изготовить больше миллиона бюллетеней, как рассказали в региональном избиркоме - 1 237 800 штук. От подделки бюллетени защищают используя специальную бумагу, с нанесенной на нее типографским методом сеткой. Помещения типографии охраняет полиция.

Запакованные бюллетени в участки доставят с помощью спецсвязи.